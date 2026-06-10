BARCELONA (ANP) - Max Verstappen kijkt uit naar de aankomende Grote Prijs van Barcelona-Catalonië, op het circuit waar hij in 2016 zijn eerste zege in de Formule 1 boekte. De viervoudig wereldkampioen wil zich dit weekend bovendien herpakken na de teleurstelling van de Grote Prijs van Monaco. Hij viel afgelopen zondag al in de eerste ronde uit.

Verstappen had in Monaco met de tweede tijd de beste kwalificatie van het seizoen gereden, maar kreeg zijn Red Bull aanvankelijk niet van de startpositie weg. "Het was niet het resultaat dat we in Monaco hadden gehoopt en het was een grote teleurstelling voor het team, aangezien alles zo goed was gegaan dit weekend", zei hij via Red Bull. "Ik heb het gevoel dat er nog iets af te maken is."

"Barcelona is een compleet ander circuit, met snelle, lange bochten en een lang recht stuk. Het zal een goede test zijn en interessant om te zien of we vooruitgang hebben geboekt", aldus de Nederlander.