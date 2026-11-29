LUSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Qatar gereden met een flink beschadigde auto, het gevolg van een aanrijding met zijn teamgenoot Isack Hadjar in de eerste ronde. "Dat heeft mijn wedstrijd wel belemmerd", zei de coureur van Red Bull na afloop bij Viaplay.

Verstappen eindigde ondanks de schade als vierde en stelde daarmee de tweede plaats in het kampioenschap veilig. "De eerste verliezer, zeg maar. We hebben nog wel wat om voor te strijden over een week in de slotrace in Abu Dhabi. We willen McLaren voorblijven bij de constructeurs", aldus de viervoudig wereldkampioen.

De Limburger zag de schade pas toen hij na de finish uit zijn Red Bull stapte. "Ik voelde tijdens het rijden al dat er iets niet normaal was. Toen ik uitstapte, zag ik dat de hele linkerkant beschadigd was: ik zag een gat in de voorvleugel en gaten in de sidepods. Dat maakte het allemaal nog lastiger, want ik had ook geen goede balans in de auto."

De eindstand in het kampioenschap van de constructeurs is van groot belang voor de teams. Hoe hoger het team eindigt, hoe meer miljoenen euro's aan prijzengeld. Mercedes en Ferrari zijn al zeker van de eerste twee posities. Red Bull strijdt met McLaren om de derde plaats. Beide teams staan met alleen nog de GP van Abu Dhabi te gaan op 456 punten.