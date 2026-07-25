Verstappen rijdt zevende tijd in derde training van GP Hongarije

BOEDAPEST (ANP) - Max Verstappen heeft de zevende tijd gereden in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van Hongarije. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 zette op de Hungaroring een tijd van 1.18,656 neer. De Britse regerend wereldkampioen Lando Norris van McLaren noteerde met 1.17,939 de beste tijd.

Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton, die vrijdag bij de eerste trainingen allebei een beste tijd klokten, waren zaterdag opnieuw snel. De Brit tekende voor de tweede tijd, de Monegask voor de vierde. De Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli (Mercedes) reed de derde tijd.

Verstappen kwam vrijdag tot de tweede en vierde tijd in de eerste trainingen. Niet voor het eerst dit seizoen was het moeilijk om de juiste balans in de auto te vinden. Hij bleef zaterdag tijdens het eerste deel van de training binnen, waarna de kapotte Cadillac van Sergio Pérez voor een rode vlag zorgde.

91 punten

De Nederlander reed pas na een klein halfuur zijn eerste ronden, maar kwam mede door het verkeer niet in de buurt van de beste tijd. In de laatste fase noteerde hij de vierde tijd, maar zag daarna meerdere coureurs onder zijn tijd duiken.

Verstappen won de Grote Prijs van Hongarije twee keer, in 2022 en 2023. In de WK-stand staat de Limburger op de zevende plaats met 91 punten. Antonelli bezet de eerste plaats met 204 punten.

Later op zaterdag staat om 16.00 uur de kwalificatie op het programma. De grand prix begint zondag om 15.00 uur. De race in Hongarije is de laatste voor de zomerstop.