LUSAIL (ANP) - Max Verstappen (Red Bull) heeft met de vierde plaats in de Grote Prijs van Qatar zijn tweede plek in het kampioenschap van de Formule 1 veiliggesteld. Rivaal George Russell van Mercedes kan hem over een week in de slotrace in Abu Dhabi niet meer achterhalen in punten.

Kimi Antonelli won de race bij kunstlicht op het circuit van Lusail. De Italiaan van Mercedes gaf met zijn tiende zege van dit seizoen zijn reeds behaalde wereldtitel extra glans.

Russell had weer eens pech. De Brit startte van pole en wist lang aan de leiding te rijden, maar hij viel ver terug na een trage pitstop en kwam achter zijn teamgenoot te rijden. Meer dan de tweede plaats zat er niet in. Hij had meer dan dertig seconden achterstand.

Verstappen startte als zesde en wist op te rukken naar de vierde plaats. Hij wist in de slotfase de naderende Lando Norris (McLaren) van zich af te houden.