Verstappen wil bij Grote Prijs Azerbeidzjan 'momentum' vasthouden

BAKOE (ANP) - Max Verstappen hoopt dit weekend bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe de goede lijn door te trekken na zijn podiumplaats in Spanje anderhalve week geleden. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull eindigde in Madrid op de tweede plaats, achter de Italiaanse WK-leider Kimi Antonelli.

"Madrid leverde ons een goed resultaat op en het team heeft hard gewerkt om dit positieve momentum vast te houden en de prestaties van de auto in Bakoe te maximaliseren", zei Verstappen via Red Bull.

"Het is een uitdagend, technisch stratencircuit, maar wel een waar het geweldig rijden is. We hebben de afgelopen races goede stappen gezet met de auto en we hebben hier mooie herinneringen", aldus de Nederlander, die de grand prix in 2022 en 2025 won.

Verstappen heeft in Azerbeidzjan Isack Hadjar terug als teamgenoot. De Fransman miste de laatste drie wedstrijden door een polsblessure. "Het is geweldig dat Isack hersteld is van zijn blessure en tijdens deze race weer achter het stuur zit", zei Verstappen.