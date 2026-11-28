MONACO (ANP) - Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Vélo d'Or gewonnen, de prestigieuze prijs voor de beste wielrenster van het jaar. De 30-jarige Nederlandse van FDJ United-Suez won dit jaar onder meer de Giro Women, de Tour de France Femmes, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en het EK en WK op de weg.

Vollering kreeg de prijs uitgereikt tijdens een gala in Monaco. Ze ontving de Vélo d'Or eerder in 2023. Vorig jaar won Pauline Ferrand-Prévot uit Frankrijk.

Bij de mannen ging de prijs voor de vierde keer naar Tadej Pogačar. De 28-jarige Sloveen won dit jaar onder meer Milaan-San Remo, de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en voor de vijfde keer de Tour de France.