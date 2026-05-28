Wereldkampioen Márquez lijkt op weg naar rentree bij GP Mugello

SCARPERIA E SAN PIERO (ANP/BELGA) - Motorcoureur Marc Márquez lijkt komend weekend bij de Grote Prijs in het Italiaanse Mugello zijn rentree te kunnen maken. De 33-jarige regerend wereldkampioen brak drie weken geleden zijn voet bij een crash tijdens de sprintrace voor de Grote Prijs van Frankrijk. De verwachting was dat de GP van Italië voor hem te vroeg zou komen.

De organisatie van het WK maakte bekend dat de Spanjaard toestemming heeft om vrijdag mee te doen aan de eerste vrije training, waarna zal worden bekeken of hij fit genoeg is voor de rest van het raceweekend.

Márquez stond op het moment van zijn crash in Le Mans met 57 punten vijfde in de WK-stand en is inmiddels teruggevallen naar plek 9. De Italiaan Marco Bezzecchi is de lijstaanvoerder met 142 punten.