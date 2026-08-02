GENÈVE (ANP) - Lorena Wiebes vreest dat het maandag heel moeilijk wordt om haar gele trui in de Tour de France Femmes te verdedigen. "Het zal heel lastig worden, maar we gaan het proberen", zei de 27-jarige sprintster van SD Worx - Protime in Genève nadat ze de tweede etappe in de Tour de France Femmes wist te winnen.

Wiebes dankte na haar sprintzege de ploeg, die in de slotfase van de rit alles in het werk moest stellen om haar in stelling te brengen. "We hadden vandaag iedereen nodig", zei ze. "Ik moest uiteindelijk de juiste wielen kiezen om het af te kunnen maken. Dat lukte."

De derde etappe in de Tour de France Femmes gaat over een bergachtig parcours van 156,5 kilometer van Genève naar het Franse Poligny.