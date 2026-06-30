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Wielrenner Edoardo Affini hersteld van val en start in Tour

30 jun , 10:09Sport
anp300626085 1
ANP
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BARCELONA (ANP) - De Nederlandse wielerploeg Visma - Lease a Bike heeft bevestigd dat Edoardo Affini de Tour de France kan rijden. De Italiaanse wielrenner is voldoende hersteld van een zware val die hij afgelopen donderdag maakte tijdens de Italiaanse kampioenschappen tijdrijden, meldde de ploeg. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona.
Affini ging hard onderuit en moest per ambulance naar een ziekenhuis. Visma - Lease a Bike kon al snel melden dat de renner niets had gebroken, maar het was wel afwachten of hij kon starten in de Tour.
Nu dat het geval is, zal Affini de Deense kopman Jonas Vingegaard kunnen bijstaan in diens jacht op zijn derde eindzege in de Tour de France.
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