LOJA (ANP) - Wout van Aert heeft de dertiende etappe van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma - Lease a Bike ontsnapte ruim 3 kilometer voor de finish samen met Valentin Paret-Peintre uit een kopgroep van negen renners en liet de Fransman kansloos in een sprint.

Tien renners ontsnapten halverwege de etappe van 192 kilometer van Almuñécar naar Loja uit een kopgroep van 41 coureurs. Ze namen een voorsprong van anderhalve minuut terwijl de temperatuur opliep naar 40 graden. Op de beklimming van Puerto de Granada vonden beide groepen elkaar weer op zo'n 37 kilometer voor de finish.

Na demarrages van vooral Matthew Brennan en Van Aert ontstond een nieuwe kopgroep met negen renners. Beide ploeggenoten van Visma - Lease a Bike probeerden beurtelings weg te komen maar kregen steeds coureurs mee.

Alleen Paret-Peintre had met de finish in aantocht een antwoord op een versnelling van Van Aert, maar de Fransman kwam snelheid tekort in een sprint. Brennan eindigde als derde. Enric Mas blijft het algemeen klassement aanvoeren.