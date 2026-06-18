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Wielrenster Žigart breekt kaak bij val in Ronde van Zwitserland

18 jun , 17:00Sport
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ANP
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LOCARNO (ANP) - Wielrenster Urška Žigart heeft donderdag haar kaak gebroken bij een val in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland. Dat meldt haar ploeg AG Insurance - Soudal. De 29-jarige Sloveense, die verloofd is met wereldkampioen en viervoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar, kwam in de laatste kilometer van de etappe ten val.
In het ziekenhuis is een kaakbreuk geconstateerd, maar "gelukkig", schrijft de ploeg, heeft ze geen andere verwondingen of blessures. Žigart stond na de eerste etappe zeventiende in de Ronde van Zwitserland.
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