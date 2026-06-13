LONDEN (ANP/AFP) - Tennisster Victoria Mboko heeft zich wegens een knieblessure afgemeld voor Wimbledon. De 19-jarige Canadese maakte bekend dat ze de rest van het grasseizoen mist, maar hoopt dat ze haar samenwerking met Serena Williams in het dubbelspel kan hervatten op de US Open.

Mboko was de dubbelpartner van Williams bij haar rentree op de tennisbaan deze week op het grastoernooi van Queen's. Ze liep in haar enkelpartij tegen de Tsjechische Karolína Plíšková een blessure op, waardoor het koppel zich moest terugtrekken voor de rest van het dubbelspel in Londen.

"Ik heb zo veel van je geleerd en het spijt me enorm dat ons toernooi zo vroegtijdig tot een einde kwam, maar ik hoop dat we snel weer samen kunnen spelen en kunnen afmaken wat we waren begonnen", schrijft Mboko over haar samenwerking met de 23-voudig grandslamwinnares.

Williams speelt komende week ook in het dubbelspel op het grastoernooi van Berlijn. Daar zou ze nu een koppel vormen met Karolína Muchová uit Tsjechië.