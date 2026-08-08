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WK-leider Martín wint sprintrace op Silverstone in MotoGP

08 aug , 17:47Sport
anp080826104 1
ANP
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SILVERSTONE (ANP) - Motorcoureur Jorge Martín heeft zaterdag de sprintrace op het circuit van Silverstone in het Verenigd Koninkrijk gewonnen. De Spaanse leider in de MotoGP bleef op zijn Aprilia de Japanner Ai Ogura voor. De Italiaan Marco Bezzecchi werd derde.
In de WK-stand loopt Martín daarmee nog iets verder uit op Ogura, die ook daar de tweede plaats bezet. Bezzecchi gaat Marc Márquez voorbij en staat nu derde.
Zondag staat Martín ook op pole position bij de race op Silverstone, voor zijn landgenoot Raúl Fernández en Ogura.
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