‘Crowd translation’-platform Fairlingo zet de vertaalwereld op zijn kop!?

De vertaalbranche groeit volgens marktonderzoeksbureau IBISWorld als kool. Fairlingo heeft hierop ingespeeld met een ‘crowd translation’-platform. Hierbij werken gebruikers wereldwijd samen aan het vertalen van teksten. Er is een goede kans dat dit innovatieve platform de markt gaat openbreken.

Volgens IBISWorld was de vertalingsbranche in 2018 goed voor een omvang van 47 miljard dollar. Dat is een flinke groei ten opzichte van 2012 toen het nog 33,5 miljard was. Globalisatie wordt als belangrijkste reden voor de groei gezien.

Dat het de vertalingsbranche voor de wind gaat, blijkt ook uit het feit dat vanaf 2013 circa 30 miljoen dollar aan financiering en subsidie is verleend aan zeven crowd-based vertalingsstart-ups, aldus marktonderzoeksbureau Common Sense Advisory. Dit is meer dan wat start-ups in machine-vertalingen, vertalingsmanagementsystemen en andere technische branches in de markt op wisten te halen.

Realtime samenwerking

Er zijn dus talloze vertalingsstart-ups, maar wat maakt vertaalbureau Fairlingo dan uniek? Er is sprake van realtime samenwerking en kwaliteitscontrole door controleurs. Bovendien kunnen opdrachtgevers live het vertalingsproces in de gaten houden en contact opnemen met de vertaler. Vertaalbureau Perfect, die het platform heeft opgericht, biedt deze mogelijkheid aan om de transparantie te verhogen. Die miste volgens het vertaalbureau nog in de vertalingsmarkt. Tot slot maakt het werken in de cloud het vertaalproces efficiënter en voordeliger.

Hoe gaat het vertalen bij Fairlingo in zijn werk? Als je een tekst of website door Fairlingo wilt laten vertalen, kun je via de website van het vertaalbureau een document insturen of een domeinnaam ingeven. Vervolgens gaat een hoogopgeleide vertaler aan de slag met het vertalen van de tekst. Iemand anders waarvan de desbetreffende taal ook de moedertaal is, controleert het werk. Inmiddels zijn 15.918 vertalers aangesloten bij het platform.

Om de kwaliteit van het werk van de vertalers en controleurs te waarborgen, werkt Fairlingo met een beloningssysteem en vaardigheidsniveaus. Als er foutjes insluipen bij een vertaalde tekst daalt de beloning en beoordeling van de desbetreffende vertaler of controleur. Goed afgeleverd werk wordt juist beloond.

Zelflerend algoritme

Daarnaast werkt Fairlingo met een zelflerend algoritme. Fairlingo zet deze functie met name in om het controleerproces en de beoordeling van diegenen die de teksten nakijken nog meer te perfectioneren. Hoe vaker het platform wordt gebruikt, hoe waardevoller en nauwkeuriger (oftewel slimmer) het algoritme wordt.