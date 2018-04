Dé apps voor echte foodliefhebbers

Wat eten we vandaag? Een dagelijks gestelde vraag waar niet iedereen direct een antwoord op heeft. Soms is kookinspiratie handig of heb je hulp nodig bij het uitzoeken of koken van een recept. Gelukkig kun je je laten inspireren door de vele food-apps die er beschikbaar zijn.

Inspiratie opdoen

Populaire foodblogger Pauline Weuring van Uit Pauline’s Keuken heeft haar eigen food-app. In de Uit Pauline’s Keuken App vind je al haar recepten en blogs terug. Handig als je op zoek bent naar een leuk recept en geen internet hebt. De applicatie is beschikbaar voor Android- en Apple-gebruikers.

Iedere dag nieuwe recepten

Kitchen Stories is een gratis video- en fotokookboek waarop iedere week nieuwe recepten verschijnen. Verwacht super mooi vormgegeven en heel handig stap-voor-stap kookvideo’s en uitleg met foto’s hoe je gerechten precies moet maken. De kooktips en het boodschappenlijstje voor je gerecht maken dit een geweldige app. De ingrediënten en recepten zijn overigens wel in het Engels. De applicatie is beschikbaar voor Android- en Apple-gebruikers.

App voor liefhebbers van Jamie Oliver

Wie is er geen fan van Jamie Oliver’s kookkunsten en kookshows? In de app Jamie Oliver’s Recipes heb je een groot deel van zijn recepten in handbereik, de overige recepten krijg je pas na bijbetaling. Een handige app als je graag eten van Jamie Oliver kookt en geen geld aan zijn boeken wilt uitgeven. Deze applicatie is in het Engels. De app is beschikbaar voor iOS.

Smullen

Heb je liever recepten in het Nederlands dan is de app van Smulweb van de gelijknamige website misschien iets voor jou. Alle online recepten zijn te vinden in deze app. Iedere dag ontvang je een recept van de dag. De app is beschikbaar voor iOS en Google Play.

Proost

De app Vivino helpt je met het maken van de juiste wijnkeuzes. Door simpelweg het etiket te scannen ontvang je informatie over de desbetreffende wijn, de druif, de kwaliteit en wat voor soort gerechten goed bij de wijn passen. Ook kun je je favoriete wijnen verzamelen en je eigen proefnotities toevoegen. De applicatie is beschikbaar voor Android- en Apple-gebruikers.