Tennisser Griekspoor de beste op Dutch Open in Amersfoort

Tennisser Tallon Griekspoor heeft in Amersfoort de Dutch Open gewonnen. In een Nederlands onderonsje was hij te sterk voor Botic van de Zandschulp.

De als eerste geplaatste Griekspoor zegevierde in de finale van het enige Nederlandse challengertoernooi met 6-1 3-6 6-1. Op de gravelbanen van tennisclub ALTA begon de 25-jarige Griekspoor sterk. In de eerste set gunde hij de als tweede gerangschikte Van de Zandschulp slechts één game. Maar Van de Zandschulp bracht daarna de spanning terug door de tweede set te pakken. In de beslissende set brak Griekspoor zijn landgenoot bij een stand van 2-1. Hij liep daarna uit naar 5-1 en maakte het op zijn eigen servicegame af.

Griekspoor is de nummer 115 van de wereld, Van de Zandschulp staat 132e.