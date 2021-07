Brand bedrijfsverzamelgebouw Soesterberg onder controle

De grote brand in het bedrijfsverzamelgebouw in Soesterberg is onder controle. De brandweer heeft even na 07.00 uur het sein brand meester gegeven, meldt de Veiligheidsregio Utrecht.

Vrijwel het hele gebouw aan de Willem Stuutlaan, waarin onder meer een kringloopwinkel, een keukenbedrijf en filialen van Roobol en Leen Bakker zijn gevestigd, is verwoest. Een vestiging van Kwantum in het pand heeft de brandweer wel kunnen redden, maar er is daar veel rook- en waterschade.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand begon vermoedelijk in een autobedrijf en sloeg over naar andere winkels en bedrijven. De oorzaak van de brand en de omvang van de schade zijn nog niet bekend.

De brand brak maandag rond 19.45 uur uit. De brandweer zette ongeveer 150 mensen en vijftien blusvoertuigen in om de vlammen te bestrijden. De korpsen van Lelystad en Schiphol verleenden assistentie, onder meer met vier zogenoemde crashtenders, speciale bluswagens waarbij de bemanning het voertuig niet uit hoeft.

Door de enorme hitte kon het vuur alleen vanaf de buitenkant worden bestreden. Een extra probleem was dat het bluswater van ver moest worden aangevoerd. Dikke rookwolken die sinds maandagavond over Soesterberg en omgeving trokken, waren tot in de verre omtrek te zien. De bewoners van drie huizen in de buurt hebben de nacht elders doorgebracht.

De brandweer denkt nog de hele dinsdag bezig te zijn met nablussen.