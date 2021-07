Zeer grote brand in Soesterberg verwoest winkelcomplex

Een zeer grote brand in Soesterberg heeft een volledig winkelcomplex verwoest, ondanks de inzet van honderden brandweerlieden en extreem veel materieel.

De rookwolken waren enorm. Ze waren maandagavond 19 juli te zien tot aan de Zeist, Amersfoort, Nieuwegein en op de A28. Dinsdagochtend om 7 uur werd gelukkig het sein ‘brand meester’ gegeven.

Winkelcomplex volledig verwoest

De brand begon maandagavond rond 19.45 uur in een garagebedrijf. De vlammen sloegen vervolgens al snel in de meubelzaken die in hetzelfde gebouw zaten. Van de kringloopwinkel Simpel is niets meer over. Ook de Leen Bakker, Roobol en Keukendepot staan er niet meer. De brandweer heeft wel de Kwantum weten te redden. Daar is nu veel rook- en waterschade.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht vertelt: “Er is niets meer van over. Het is een grote ravage. Echt niet normaal. Er is voor miljoenen euro’s aan schade.”

Watertekort in Soesterberg

Het kostte veel moeite de brand onder controle te krijgen. In verband met de hitte was het voor brandweerlieden onmogelijk dichtbij te komen. Gewone brandputten in de omgeving leverden te weinig water om de zeer grote brand te blussen. In Soesterberg is er geen groot open water aanwezig.

Inzet honderden brandweerlieden en crashtenders

Honderden brandweerlieden uit heel regio Utrecht zijn ingezet om de brand toch onder controle te krijgen. Zij hebben de hele nacht doorgewerkt. De brandweer zette daarnaast onder meer vijftien blusvoertuigen in. Schiphol en Lelystad Airport stuurden vier crashtenders – speciale bluswagens waarbij de bemanning het voertuig niet uit hoeft. Normaal gesproken worden crashtenders alleen bij vliegtuigbranden gebruikt.

Het sein ‘brand meester’ is gegeven, maar de verwachting is dat er nog wel de hele dinsdag moet worden nageblust. In het pand zijn nog diverse brandhaarden. Met een grijper proberen ze wat van het verwoeste gebouw af te halen, om zo bij deze haarden te komen.

Enorme rookwolk in regio Utrecht

Bij de brand kwam extreem veel rook vrij. De enorme rookpluim was ook in de rest van regio Utrecht goed te zien. Onze verslaggever in Zeist maakte vanuit Zeist een foto van de brand in Soesterberg. In Soesterberg zelf was de rookwolk ook tamelijk indrukwekkend.

Overlast en schade omwonenden

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Wel is er waarschijnlijk miljoenen aan schade, en kunnen werknemers niet meer terug naar de winkels die er gisteren nog stonden.

Ook voor omwonenden was de overlast groot. Maandagavond werd een NL-alert verstuurd naar mensen in de wijde omgeving van het pand. De Richelleweg, Amersfoortsestraatweg en Weerde Poelmanweg werden afgesloten. Drie woningen en de sauna Thermen Soesterberg zijn ontruimd. De brandweer adviseerde ramen en deuren gesloten te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Voor bewoners van het rijtje huizen aan de Amersfoorstestraat was het onmogelijk weg te komen met de auto door de horde ramptoeristen voor de deur, zo vertelde onze verslaggever.

Updates brand in Soesterberg

De Richelleweg is nog altijd afgesloten. De Amersfoortsestraat en de Weerde Poelmanweg zijn weer open. Op de Amersfoorstestraat was het vanochtend nog chaos. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht ontstond de brand in een auto, maar wordt nog onderzocht hoe die precies is ontstaan.

