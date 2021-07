Bij een recyclestation in IJsselstein (Utrecht) is donderdagmiddag geen granaat gevonden, meldt de politie. De politie onderzocht een mogelijke granaat bij de vuilstort, maar het gaat om een lege huls.

Het recyclestation was vanwege de vondst even gesloten donderdagmiddag. De lege huls bij de vuilstort aan de Archimedesstraat is door een explosievenexpert onderzocht, aldus de politie.

Het recyclestation laat op Twitter weten de deuren weer te hebben geopend.