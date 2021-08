Elena Ferrante geeft Belle van Zuylenlezing op het ILFU

Op donderdag 23 september verzorgt de Italiaanse schrijver Elena Ferrante de dertiende Belle van Zuylenlezing, op het International Literature Festival Utrecht. Ook ontvangt zij de Belle van Zuylenring, een internationale ereprijs van het ILFU.

Elena Ferrante is de schrijver van onder meer de de vierdelige bestseller-reeks ‘De Napolitaanse romans’, waaronder ‘De geniale vriendin’ (Edizione e/o; Wereldbibliotheek). Dat Ferrante de Belle van Zuylenlezing schrijft is uniek te noemen. Ze verschijnt nooit in het openbaar. Wie er achter het schrijverspseudoniem Elena Ferrante zit is niet bekend.

De Belle van Zuylenlezing

De lezing werd eerder door onder meer Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie en Jeanette Winterson gegeven. Voor het ILFU schrijft Ferrante nu een nieuwe tekst, die tijdens de openingsavond van het ILFU op 23 september zal worden voorgelezen door Olga Zuiderhoek. Zuiderhoek is bekend van het Werkteater en van haar televisierollen in onder andere ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’ en ‘Penoza’.

De ring wordt op 23 september namens Ferrante in ontvangst genomen door Ester Hueting. Heuting is medewerker van Ferrantes Italiaanse uitgeverij Edizione e/o en treedt op als haar representant op deze avond. De ring wordt uitgereikt door Anke Klein, wethouder van cultuur in Utrecht.

Programma ILFU 23 september

De uitreiking vindt plaats tijdens de openingsavond van het ILFU op 23 september in TivoliVredenburg. Naast de voordracht van Olga Zuiderhoek staat er ook een uniek optreden gepland van Amsterdam Sinfonietta. Ook vindt er een gesprek plaats met historici en kenners over de erfenis van Belle van Zuylen. Het gesprek wordt geleid door journalist Simone Weimans.

Belle van Zuylen en de slavernij

De lezing en ring zijn vernoemd naar de achttiende-eeuwse schrijver, denker en componist Belle van Zuylen. Van Zuylens reputatie werd onlangs ter discussie gesteld in het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’. Ze heeft al eeuwenlang de reputatie van een progressieve denker, met een scherpe, maatschappijkritische pen. Uit onderzoek bleek echter dat de familie Van Zuylen, evenals velen in de stad Utrecht, sterk hebben geprofiteerd van de slavernij. Tijdens het gesprek komen die nieuwe inzichten aan de orde, inclusief de invloed ervan op de waardering van Van Zuylens werk.

Ferrante en het feminisme

Ferrante heeft sinds haar debuut in 1992 in talloze onvergetelijke romanpersonages de positie van de vrouw in het Italiƫ van de twintigste eeuw geschetst. Haar proza is glashelder en rechtdoorzee, verwant aan de modernistische intimiteit van schrijvers als Virginia Woolf en Elsa Morante. Haar radicale keuze om anoniem te blijven maar zich wel expliciet te identificeren als vrouw, is een krachtig statement met op zichzelf al feministische waarde.

Ferrante toont met haar romans aan waarom fictie ertoe doet, zo vinden velen. Zonder in de weg te worden gezeten door haar eigen afkomst, geschiedenis, persoonlijke overtuigingen of publieke handelen, geeft ze een stem aan vrouwen uit verschillende sociale klassen. De stem van haar fictie draagt ver, aldus de organisatie: zonder Ferrantes romans waren die vrouwen nooit zo dichtbij gekomen.

ILFU online

Vanaf de start van het festival is de lezing te bekijken en beluisteren via ilfu.com. Ook de Italiaanse en de Engelse versie, uitgevoerd door andere gerenommeerde actrices, zijn daar terug te vinden.

