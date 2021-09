Van Engelshoven opent CollectieCentrum Nederland

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) opent maandag het nieuwe depot waar de collecties van vier instellingen zijn ondergebracht in Amersfoort. Ze zet het dansorgel De Blauwe Mortier aan, het grootste object dat in het zogenoemde CollectieCentrum Nederland te vinden is.

In het depot zijn zo’n half miljoen objecten te vinden van het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, Paleis Het Loo en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het orgel uit 1912 behoort tot de collectie van het Nederlands Openluchtmuseum en is ruim 5 meter hoog. Aan de hand hiervan is de hoogte van het depot bepaald. Het orgel werd verhuurd aan danszalen en stond lang in Zeeuws-Vlaanderen, waar het bij de watersnoodramp in 1953 zwaar beschadigd raakte. Inmiddels is het orgel gerestaureerd.

Het duurde een jaar voordat de rijkscollecties waren overgebracht naar het ruim 31.000 vierkante meter grote gebouw, waarvan de bouw 44 miljoen euro kostte. De wijze van samenwerking tussen de vier betrokken instellingen is uniek in de museumwereld. Zo worden de collecties bijvoorbeeld niet gescheiden bewaard, maar zijn ze samengevoegd.

CC NL is duurzaam gebouwd en heeft een aantal bijzondere faciliteiten waar ook andere culturele instellingen in het land gebruik van kunnen maken. Zoals speciale quarantaineruimtes, waar museumstukken in een vries- of zuurstofloze ruimte worden vrijgemaakt van schadelijke insecten, zoals houtworm, of schimmels. Ook zijn er twee grote restauratieateliers, een röntgenkamer en een fotostudio.