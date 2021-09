Politie houdt betogers aan bij Waku Waku in Utrecht

De politie in Utrecht heeft woensdagavond voor restaurant Waku Waku ruim twintig demonstranten aangehouden. Zij weigerden – na meerdere sommaties – naar de aangewezen demonstratieplek op het Jaarsbeursplein te gaan. De betogers werden in bussen afgevoerd.

Een andere groep vertrok na de eerste waarschuwing wel. Er waren veel agenten aanwezig voor het veganistische restaurant, sinds de gemeente er een demonstratieverbod had ingesteld. De demonstranten stonden voor het gesloten restaurant, dat had geweigerd gasten te controleren op hun QR-code.

Een paar mensen hielden zich in de middag wel aan de regels en verzamelden op het Jaarbeursplein. Die plek had burgemeester Sharon Dijksma aangewezen als locatie voor het protest, omdat de bijeenkomst aan het Vredenburg waaraan Waku Waku ligt gevaar opleverde voor de verkeersveiligheid en de openbare orde. De straat is een drukke verkeersader. Bovendien wilde de gemeente dat nabijgelegen horecazaken weer normaal hun werk konden doen.