Rechtszaak om sluiting Utrechts restaurant Waku Waku

Bij de rechtbank in Utrecht vindt donderdag een zitting plaats waarin restaurant Waku Waku de sluiting van het etablissement door de gemeente aanvecht. De gemeente Utrecht ging over tot sluiting omdat het aan het Vredenburg gevestigde restaurant weigert de CoronaCheck-app van gasten te controleren. Dit is sinds zaterdag verplicht.

Een crowdfundingsactie om het restaurant te steunen heeft inmiddels ruim twee ton opgeleverd. De afgelopen dagen kwamen honderden steunbetuigers en demonstranten op de been voor het veganistische restaurant. Woensdag besloot de gemeente de demonstraties op de stoep van het restaurant niet langer toe te staan, wegens overlast voor omliggende (horeca)bedrijven en voor het verkeer. Demonstreren mocht alleen het Jaarbeursplein. De politie hield woensdagavond voor restaurant Waku Waku tientallen mensen aan die weigerden weg te gaan naar de aangewezen demonstratieplek op het Jaarbeursplein.

De zitting begint om 10.00 uur. Wegens beperkte ruimte in het gerechtsgebouw heeft de rechtbank belangstellend publiek opgeroepen de zaak via een livestream te volgen.