Vrijdag weer rechtszaak over Waku Waku, dan over demonstratieplek

In de rechtbank in Utrecht is vrijdag opnieuw een rechtszaak rond het restaurant Waku Waku in de binnenstad. Dit kort geding gaat over het aanwijzen van het Jaarbeursplein om te demonstreren in plaats van voor de deur van het restaurant.

Demonstranten willen blijven demonstreren bij het restaurant dat moest sluiten omdat het gasten niet wil controleren op coronatoegangsbewijzen. Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma besloot de demonstratie echter te verplaatsen naar het Jaarbeursplein. Volgens Dijksma is er anders kans op wanordelijkheden en verkeersrisico’s op het Vredenburg. Ook heeft ze voorschriften opgelegd waaraan de demonstranten zich moeten houden. Woensdagavond hield de politie 101 mensen aan, omdat ze tegen het verbod in demonstreerden voor de eetgelegenheid.

In het kort geding wordt de voorzieningenrechter vrijdag gevraagd het besluit van de burgemeester te schorsen, zodat de demonstraties voor Waku Waku door kunnen gaan. Het kort geding begint om 10.00 uur en is te volgen via een livestream.

Donderdag om 17.30 uur doet de bestuursrechter eerst uitspraak in de zaak rond de veelbesproken sluiting van het Utrechtse restaurant.