Rechter: anti-QR-betogers mogen niet demonstreren bij Waku Waku

Anti-QR-betogers mogen niet bij het Utrechtse restaurant Waku Waku op het Vredenburg demonstreren, zo heeft de rechter vrijdagmiddag bepaald. Een aanwijzing door burgemeester Sharon Dijksma om demonstraties naar het Jaarbeursplein te verplaatsen, blijft daarmee overeind.

Volgens de rechter had Dijksma haar argumenten daarvoor “voldoende onderbouwd”. Er waren onder meer zorgen over de verkeersveiligheid en gevaar voor de veiligheid van onder meer demonstranten.

De rechter noemde het “redelijk” dat de burgemeester overlast vreesde voor andere horecaondernemers vlakbij Waku Waku. Daarnaast wees ze erop dat het een “krappe locatie” is. “Ingrijpen bij overlast is moeilijk.”

De bepaling van Dijksma was aangevochten door demonstrant Mordechai Krispijn. Zijn advocaat had eerder op vrijdag tijdens de zitting voorgesteld demonstraties bij Waku Waku toe te staan van 17.00 tot 23.00 uur, omdat “Waku Waku hét symbool geworden is voor de anti-QR-protesten”. Maar daarin ging de rechter niet mee.

De afgelopen dagen demonstreerden telkens tientallen tot honderden mensen bij Waku Waku. Het restaurant weigerde QR-codes van gasten te controleren en moest daarom van Dijksma de deuren sluiten. Zij kreeg daarin donderdag van de rechter gelijk.

Via haar woordvoerder laat de Utrechtse burgemeester weten tevreden te zijn met de uitspraak. Die “bevestigt dat de verplaatsing naar het Jaarbeursplein enerzijds recht doet aan het grondrecht om te demonstreren en anderzijds noodzakelijk is toe te zien op de verkeersveiligheid, impact op de omgeving en handhaven van de openbare orde”.

Sinds afgelopen zaterdag zijn wegens het coronavirus onder meer restaurants, cafés, theaters en stadions alleen toegankelijk voor mensen die met een QR-code kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn, of negatief getest.