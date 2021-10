Honderden demonstranten Nederland in Verzet trekken door Utrecht

Ongeveer vijfhonderd demonstranten zijn zondagmiddag met Nederlandse vlaggen, gele paraplu’s en borden met teksten als ‘Unvaccinated Lives Matter’ door de binnenstad van Utrecht getrokken. Ze werden daarbij begeleid door de politie, die een groot deel van het centrum van de stad voor fietsers tijdelijk had afgezet.

De actievoerders van Nederland in Verzet, de beweging die al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen organiseerde onder de noemer ‘koffiedrinken’, verzamelden zich op het Jaarbeursplein en vertrokken rond 13.30 uur. De stoet kwam tot stilstand bij restaurant Waku Waku. Die horecagelegenheid moest op last van de burgemeester Sharon Dijksma op slot omdat de eigenaren weigerden de gasten te controleren op hun coronatoegangsbewijs. Korte tijd later vervolgden de demonstranten hun weg.

De groep keerde rond 15.30 uur terug op het Jaarbeursplein, alwaar een deel van de mensen vertrok. Twee mensen zijn aangehouden wegens belediging, aldus de politie. Onder meer werden agenten NSB’ers genoemd. Volgens een politiewoordvoerder verliep de demonstratie rustig.