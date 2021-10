Ouwehands Dierenpark ontvangt verwaarloosde beren uit Oekraïne

Twee bruine beren uit Oekraïne komen vrijdag aan in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De dieren, Ljalja en Malysh, zijn via een crowdfundingactie van stichting Bears in Mind naar Nederland gehaald. Met het geld dat de actie heeft opgebracht is ook het binnenverblijf van de beren opgeknapt.

De stichting zet zich in voor mishandelde beren en probeert ze in semi-natuurlijke opvangcentra, zoals Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark, een beter bestaan te geven.

In Oekraïne hadden het vrouwtje Ljalja en het mannetje Malysh in een speeltuin een klein vies hok met een betonnen vloer en slecht voedsel. Volgens het park kregen ze hun eten dichtbij een slecht onderhouden traliewerk, waar kinderen ze vaak met stokken probeerden te prikken.

In bijna dertig jaar tijd zijn ruim dertig beren opgevangen in Rhenen.