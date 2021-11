Boogbrug Vianen vaart na nieuwe poging uit

De stalen Boogbrug bij Vianen is in de nacht van zondag op maandag uitgevaren, meldt Rijkswaterstaat. De brug wordt door sleepboten over de Lek naar de Prinses Beatrixsluis vervoerd, waar het viaduct naar verwachting later in de nacht zal aanmeren.

Zondag werd een nieuwe poging ondernomen om de in onbruik geraakte brug te verwijderen, nadat het optillen en uitvaren van de brug twee weken geleden mislukte.

Tijdens de vorige poging raakte een van de lierkabels van het ponton waarop de brug moest komen beschadigd. De lierkabels zijn volgens Rijkswaterstaat belangrijk om het ponton in positie te houden.