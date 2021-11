Duurzaam kerstbomenbos in Leusden

Jaarlijks worden er ongeveer 2,5 miljoen kerstbomen weggegooid in Nederland. Dit blijkt uit cijfers van een onderzoek van Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers. Om mensen de mogelijkheid te geven voor een duurzame kerstboom te kiezen, is in Leusden een kerstbomenbos aangelegd door BeterBoompje. Daar kunnen kerstbomen met en zonder kluit worden teruggeplant en herbruikt.

Duurzame kerstbomen

De vraag naar kerstbomen is groot en wordt alleen maar groter, volgens de Vereniging Nederlandse Kerstbomenkwekers. Dit jaar zijn er al meer bomen verkocht in de voorverkoop dan er in totaal zijn verkocht vorig jaar, en dat was al een record. Die bomen eindigen helaas nog altijd vaak op straat.

Frank Haagen en Alex de Graaf zijn daarom BeterBoompje gestart. Het duurzame idee boekt al veel succes, er is veel vraag naar een duurzame kerstboom. Vorig jaar werden er 2.500 BeterBoompjes in totaal besteld. Haagen en de Graaf verwachten dat het dit jaar zal verdubbelen. Volgens Haagen zijn veel mensen zich door de coronacrisis bewuster geworden van het klimaat, met als gevolg dat zij een steentje willen bijdragen aan een betere wereld.

Kerstbomen terugplanten en hergebruiken

Het nieuwe, duurzame idee houdt in dat wegwerpbomen vervangen worden door echte kerstbomen die teruggeplant en herbruikt kunnen worden. Kerstbomen met en zonder kluit worden teruggeplant. De kerstbomen met kluit worden na de feestdagen direct terug in de grond geplaatst. Voor de kerstbomen zonder kluit worden twee stekken aangeplant. Het doel is om uiteindelijk in Leusden het grootste herbruikbare kerstbomenbos te vormen.

Andere duurzame idee├źn

Naast BeterBoompje ontstaan er steeds meer lokale initiatieven om kerst duurzamer te maken. De gemeente Rotterdam wil bijvoorbeeld in 2021 10.000 kerstbomen redden van de verbrandingsoven. Van ingeleverde bomen worden andere producten gemaakt, zoals kerstdecoratie. Vanaf dit jaar kun je ook kerstbomen inleveren bij BeterBoompje in Rotterdam.

Locaties

Inmiddels is het aantal pick-up punten waar de bomen opgehaald kunnen worden flink uitgebreid. De bomen konden al opgehaald worden in Amsterdam, Breda, Delft, Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen, Rhenen en Utrecht. Vanaf begin december kan dit nu ook in Den Haag, Ede, Haarlem, Rotterdam en Scheveningen. De boom kan ook thuis worden bezorgd.