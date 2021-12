Vakantiebeurs in Jaarbeurs Utrecht wordt afgelast

De Vakantiebeurs, die van 12 tot en met 16 januari zou plaatsvinden in de Jaarbeurs in Utrecht, wordt afgelast vanwege de coronapandemie. Op de Vakantiebeurs komen veel exposanten uit de hele wereld en voor velen van hen is het te onzeker of en hoe ze kunnen komen, aldus een verklaring.

“De Vakantiebeurs is een publieksevent met een bijzondere, informele sfeer en heel veel gezamenlijke activiteiten. Het moet echt een zorgeloos evenement zijn. En het ziet er met de stijgende besmettingen niet naar uit dat het dat kan zijn. Dat, gecombineerd met de lastige positie van onze internationale exposanten, maakt dat we dit besluit hebben moeten nemen”, zegt topman Albert Arp van de Jaarbeurs in een toelichting.

Thecla Amoureus van de Vakantiebeurs zegt dat er veel animo was van exposanten om deel te nemen. “Maar we begrijpen de onzekerheid voor veel internationale gasten. We gaan onze energie nu richten op een mooie editie in januari 2023.”