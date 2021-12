Snelheidsmeter treinramp Harmelen geschonken aan Spoorwegmuseum

De snelheidsmeter van een locomotief die betrokken was bij de treinramp bij Harmelen op 8 januari 1962, is geschonken aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Bij de treinramp kwamen meer dan negentig mensen om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Het Spoorwegmuseum opent op 8 januari volgend jaar, zestig jaar na dato, een expositie over de grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis.

Op 8 januari 1962 om 09.15 uur vertrok een stoptrein vanuit Woerden naar Breukelen met 180 reizigers aan boord. Uit de richting Utrecht naderde de sneltrein naar Rotterdam met circa negenhonderd passagiers. Er hing dichte mist, waardoor de machinist van de sneltrein een waarschuwingssein niet zag. Met een snelheid van 107 kilometer per uur boorde de sneltrein zich in de stoptrein. De ravage was enorm. De treinramp leidde tot een dag van nationale rouw op 12 januari.

Op de expositie zijn onder meer filmpjes te zijn van een overlevende en een nabestaande van de ramp naast foto’s en onderzoeksverslagen. Een ingenieur van de Nederlandse Spoorwegen nam destijds de snelheidsmeter van de sneltrein mee. Zijn nazaten hebben die aan het Spoorwegmuseum geschonken. De tentoonstelling Treinramp Harmelen is tot en met 30 oktober 2022 in het Spoorwegmuseum te zien.