Ombudsman tikt Amersfoort op de vingers over seance begraafplaats

Amersfoort heeft niet goed gehandeld door zomaar toestemming te geven voor een paranormaal onderzoek op begraafplaats Rusthof. Er is onvoldoende begrip geweest voor wat het toestaan van zo’n onderzoek kan betekenen voor nabestaanden. Het college van burgemeester en wethouders doet er goed aan vast te stellen welke activiteiten op Rusthof passend zijn, hoe verzoeken voor bijeenkomsten in de toekomst worden afgehandeld en wie daarbij betrokken moet zijn.

Dat stelt de Nationale ombudsman in een rapport dat vrijdag is verschenen over de commotie die is ontstaan over een paranormaal onderzoek op de begraafplaats. Zes mensen zochten daar in september contact met “spirituele energieën” van overledenen. De zaak kwam aan het licht toen de vader van een overleden kind een achtergelaten videocamera vond met daarop filmbeelden van de bijeenkomst. De directeur van Rusthof, die toestemming gaf, is begin deze maand op non-actief gesteld. Nabestaanden van 42 overledenen op de begraafplaats hebben begin deze maand aangifte gedaan van grafschennis.

De Nationale ombudsman doet geen uitspraak over de vraag of een paranormaal onderzoek op Rusthof passend is. Hij zegt wel dat hij “de emoties en de gevoelens van verdriet, onmacht en woede” van nabestaanden goed kan voorstellen. “Er is, zo voelen velen dat, een onacceptabele inbreuk gemaakt op de persoonlijke en intieme band met een overleden kind of nabestaande”, aldus de ombudsman. Hij vindt dat het Amersfoortse gemeentebestuur direct nadat de kwestie bekend werd persoonlijk met betrokkenen had moeten praten in plaats van brieven te sturen.

De conclusies van de ombudsman zijn “hard binnengekomen” bij het college, laat burgemeester Lucas Bolsius weten. “Wat ons nog het meeste raakt is dat wij het contact met nabestaanden, en met name ouders, zijn verloren. Dit spijt ons zeer.” Bolsius heeft vrijdag een brief met uitleg aan de nabestaanden gestuurd. De gemeente wil zonodig een ontmoeting organiseren tussen de onderzoeksgroep en nabestaanden.

De ombudsman heeft geen persoonlijke relaties ontdekt tussen het paranormale onderzoeksteam, de directeur van de begraafplaats, zijn echtgenote of burgemeester Lucas Bolsius. Daarover zijn onder meer in de gemeenteraad veel vragen gesteld, aangezien de directeursvrouw psycho-energetisch therapeut is. Bolsius is lid van het comité van aanbeveling voor het Spiritueel Cultureel Centrum in een kerk in Amersfoort.