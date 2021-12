3FM Serious Request voor WNF in Amersfoort

3FM Serious Request komt dit keer vanuit Amersfoort in actie. Van 18 tot en met 24 december staat het Glazen Huis in Amersfoort, waar ze geld inzamelen voor het Wereld Natuur Fonds.

Van 18 tot en met 24 december wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis in Amersfoort. Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zetten zich een week lang in om zoveel mogelijk geld op te halen voor de Zuid-Amerikaanse regenwouden. Kijkers kunnen een steentje bijdragen door een plaat aan te vragen via NPO 3FM of een donatie te doen. Verder zijn er donatieboxen aanwezig door heel het land.

Via de website van 3FM kan iedereen de donatiebox downloaden en zelf in elkaar zetten.

Zuid-Amerikaanse regenwouden

Het klimaat is aan het veranderen. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuur Fonds. Het WNF zet zich in voor het behoud van de regenwouden van Zuid-Amerika. De bossen vormen samen een groen schild dat de aarde beschermt tegen de snelle opwarming, omdat de bomen veel CO2 opnemen. De toegenomen hoeveelheid CO2 in de lucht zorgt ervoor dat het klimaat verandert. Dat maakt het noodzakelijk om de CO2-uitstoot te verminderen en zoveel mogelijk bos te behouden.