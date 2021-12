Glazen Huis laat geen publiek meer toe, optredens gaan door

Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt geen publiek meer toegelaten op het terrein van het Glazen Huis voor 3FM Serious Request in Amersfoort. Artiesten zijn komende week nog wel welkom bij de goededoelenactie van het radiostation.

Ook de kerstmarkt en de geplande workshops worden geannuleerd, laat een woordvoerder van NPO 3FM weten. De geplande optredens van artiesten gaan wel door, net als de bezoeken van zogenoemde ‘huisgasten’. “Samen met hen maken de dj’s van 3FM er een fantastische week van met hopelijk een mooi resultaat voor het Wereld Natuur Fonds”, aldus de zegsman van het radiostation.

De editie van Het Glazen Huis was al aangepast op de maatregelen die tot dusver golden. Het gebied rondom het gebouw was afgesloten en slechts duizend mensen mochten, voorzien van een coronatoegangsbewijs, tegelijkertijd een kijkje nemen. Het tijdelijke onderkomen van de vier 3FM-jocks in het huis was bestempeld als een doorstroomlocatie.

Het Glazen Huis keerde zaterdag na afwezigheid van drie jaar weer terug voor de jaarlijkse inzamelingsactie Serious Request. De actie, waarvoor de dj’s een week lang verzoekplaten draaien voor het goede doel, duurt nog tot 24 december.