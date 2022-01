Het Huis Utrecht en Theater Kikker slaan de handen ineen

In een meerjarige samenwerking geven de twee instellingen vorm aan hun gezamenlijke missie om werkruimte, werktijd en podium te bieden aan theatertalent. De meerjarige samenwerking richt zich op twee pijlers: speelplek voor talent en talentontwikkeling.

Speelplek voor talent

De eerste pijler is meer speelplek voor talent in Utrecht. In Het Huis Utrecht presenteert Theater Kikker onder de noemer ‘Kikker op locatie’ al maandelijks een voorstelling. Bij deze voorstelling word je als publiek soms getrakteerd op Xtra; een voorprogramma waarin jong en nog vrij onbekend talent nieuw werk laat zien. Daarnaast programmeren Het Huis Utrecht en Theater Kikker gezamenlijk de serie ‘Kikker X Het Huis Utrecht’: een podium in Het Huis voor performatieve installaties; cross-over werk op het snijvlak van beeldende kunst, technologie en theater. Programma dat eerder geen podium vond in onze stad.

Talentontwikkeling

De tweede pijler van de samenwerking is talentontwikkeling. Het Huis Utrecht als werkplaats en Theater Kikker als podium voor talent en experiment vormen samen een stevige keten om talent te begeleiden binnen het Utrechtse theaterlandschap. Hierin wordt nauw samengewerkt met Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

“Het talentontwikkelingstraject scherpt mij in wie ik ben als maker en ik leer – terwijl ik nog studeer- het professionele werkveld kennen. Dat is spannend, inspirerend, soms frustrerend, zoekend en tof.” Aldus Leoni Pirenne (student scenografie HKU), deelnemer tweejarig talentontwikkelingstraject HKU X Het Huis Utrecht X Theater Kikker

Diverse trajecten zijn inmiddels in gang gezet om de weg van opleiding (HKU) naar onderzoek, experiment en werkplaats (Het Huis Utrecht) naar presentatieplek (Theater Kikker) vanuit de praktijk intensief te begeleiden. Eén van de initiatieven is De Utrechtse Lichting waarin jonge (net afgestudeerde) makers, afgestudeerd in corona-tijd en hierdoor geen kans gehad hun werk aan programmeurs en publiek te presenteren, geld, begeleiding en presentatieplek krijgen.

Gezamenlijk meer te bieden

Tijdens de start van de coronacrisis is de basis gelegd voor deze samenwerking, door meer ruimte in Het Huis voor werk van jonge makers te creëren. Juist in tijden waarin het voor hen steeds moeilijker werd om speelplekken te vinden. In de reeks ‘Kikker op locatie’ was de on- en offline voorstelling Memento Mori van Nineties Productions te zien. ‘In Kikker X Het Huis Utrecht’ werd de performatieve installatie Fremdkörper van Boogaerdt/VanderSchoot getoond.