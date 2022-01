Jaar lang feest in Amersfoort wegens 150e geboortedag Mondriaan

Amersfoort viert een jaar lang feest, omdat het 150 jaar geleden is dat kunstschilder en kunsttheoreticus Piet Mondriaan (1872 – 1944) in die stad werd geboren. Er zijn bijna honderd activiteiten georganiseerd, waaronder verschillende exposities, een liederencyclus en vier andere podiumproducties en een verjaardagsfeest op 7 maart in theater Flint. Mondriaan krijgt ook een herdenkingsmunt en er rollen auto’s in Mondriaanstijl van de band.

Mondriaan heeft zich als kunstenaar zijn hele leven lang vernieuwd. Hij begon met het schilderen van landschappen, maar ontwikkelde gaandeweg de abstracte en non-figuratieve stijl waarmee hij zo bekend is geworden. Vooral zijn werk met horizontale en verticale zwarte lijnen en primaire kleurvakken is wereldberoemd.

Mondriaan streefde naar een aards paradijs, aldus de organisatoren van het Amersfoortse feestjaar Feest der Verbeelding. Kunsthal KAdE heeft twaalf kunstenaars uitgenodigd om te reflecteren op het utopische ideaal van de maakbare wereld. Ook op andere plekken in Amersfoort, onder meer in het Mondriaanhuis, zijn tentoonstellingen.

Begin maart wordt de liederencyclus Brieven aan Mondriaan opgevoerd, gebaseerd op de vele brieven die de kunstenaar aan zijn vriendin stuurde. Later in het jaar staat onder andere een hiphopperformance op het programma. Het Mondriaanfeest gaat op 5 februari van start binnen de dan geldende coronamaatregelen.