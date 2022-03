80 vluchtelingen in Utrecht ondergebracht, noodopvang nog leeg

Ruim tachtig Oekraïense vluchtelingen die zich woensdag hebben gemeld bij de nieuw ingerichte noodopvang in de Jaarbeurs Utrecht, zijn voor de komende nacht elders ondergebracht. “Niemand slaapt hier vannacht”, laat Henri van Maanen van Veiligheidsregio Utrecht weten.

De driehonderd veldbedden die in de nacht van dinsdag op woensdag met spoed werden klaargezet, blijven vooralsnog leeg. “Ik heb vierhonderd opvangplekken buiten de Jaarbeurs”, zegt Van Maanen, die de aangeboden hulp “hartverwarmend” noemt.

Woensdagochtend, net nadat vrijwilligers bij de noodopvang instructies hadden ontvangen, kwam het eerste Oekraïense gezin de Jaarbeurshal binnen. Nog voor het einde van de middag verwerkten de vrijwilligers tachtig aanmeldingen. Tegelijkertijd kwamen mensen binnenlopen die opvangplekken aanboden. “Thuis, in hotels, bij b&b’s of in tuinhuisjes”, duidt Van Maanen het diverse aanbod. Hoelang het onderdak mogelijk is, verschilt eveneens. “Net meldde een hotel tien kamers beschikbaar te hebben tot en met mei.”

Zowel de vluchtelingen als mensen die onderdak aanbieden worden gescreend, zodat zeker is “dat iedereen op een goede plek terechtkomt”. Daarna wordt gekeken of er een match is met behulp van de expertise van verschillende organisaties, waaronder VluchtelingenWerk, gemeente en de veiligheidsregio. Daardoor hebben ook Nathalie, haar twee dochters Anna en Maria en hun hond, door Anna onder de arm meegenomen in een linnen tas, een plek gevonden nadat ze zich woensdagmiddag vanaf Utrecht Centraal bij de Jaarbeurs hadden gemeld.