Burgemeester verwelkomt vluchtelingen in Jaarbeurs Utrecht

De eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn woensdagmorgen opgevangen in Jaarbeurs Utrecht. In de nacht van dinsdag op woensdag werd met spoed een van de evenementenhallen ingericht voor noodopvang. Burgemeester van Utrecht Sharon Dijksma was aanwezig toen het eerste gezin binnenkwam en verwelkomde hen.

Het gezin, bestaand uit moeder, vader, kind van een half jaar oud en oma, werd door handhaving de opvang binnengebracht. Een net geïnstrueerd team stond klaar hen op te vangen. Burgemeester Dijksma was nog aanwezig nadat ze zelf een kijkje had genomen bij de net ingerichte hal. Ze wenste het gezin uit de stad Charkov een warm welkom en “good luck”. De vader bedankte voor de opvang en zei al lang blij te zijn “zonder bommen om zich heen” te zijn.

In de Jaarbeurshal staan zo’n driehonderd veldbedden, dat moeten er woensdag nog vierhonderd worden. Een sanitaire ruimte wordt nog ingericht, in een ander gedeelte staan tafels, stoelen, koffie en thee klaar. De hal dient als noodopvang voor enkele nachten, in afwachting van een betere opvangplek. Hoelang de hal beschikbaar zal zijn, is nog onbekend. “Dat hangt af van hoeveel mensen opvang nodig hebben”, zegt Dijksma. Er is geen einddatum vastgesteld. De evenementenhal is vanwege de opstart na corona in ieder geval de komende weken nog beschikbaar, aldus een woordvoerder van de Jaarbeurs.

Het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat de regio Utrecht bereikt, loopt hard op. Dijksma weet dat zo’n veertig mensen worden opgevangen in hotels. Hoeveel er daarnaast bij vrienden en kennissen zitten, is onbekend. De burgemeester kreeg dinsdagavond een signaal door dat honderden groepen Oekraïense vluchtelingen per trein onderweg zijn. Ook is woensdag bekend dat een groep vluchtelingen in een Duitse trein onderweg is naar Nederland. Waar zij uitstappen weet niemand. Op Utrecht Centraal heeft de gemeente een informatiepunt ingericht om de vluchtelingen naar de opvang door te verwijzen.

Ondertussen inventariseert de gemeente welke “duurzame opvanglocaties” in de regio geschikt zijn. “Zoals kantoorpanden die worden aangeboden, maar waar de sanitaire faciliteiten nog moeten worden ingericht”, licht wethouder Asiel Rachel Streefland toe. “Maar ook de aangeboden particuliere opvang bij mensen thuis moet goed afgestemd worden, om te voorkomen dat die opvang op de wat langere termijn niet werkt.”