Provincie Utrecht heeft ruim 2500 opvangplekken voor Oekraïners

De provincie Utrecht heeft meer opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen gevonden dan het Rijk heeft opgedragen. De regio heeft momenteel 2505 plekken beschikbaar. Daar worden 1263 mensen opgevangen, laat de veiligheidsregio weten.

Elke regio moest uiterlijk maandag duizend opvangplekken geregeld hebben. Daarmee zou heel Nederland de eerste 25.000 Oekraïners kunnen opvangen. Dat aantal is net niet gehaald. Over twee weken zou elke regio nog eens duizend plekken moeten hebben gevonden. In totaal zouden er dan dus 50.000 opvangplaatsen moeten zijn.

Noord-Holland Noord heeft al bijna voldaan aan de tweede doelstelling. De regio telt nu 1900 opvangplekken. Daar verblijven ongeveer 1160 vluchtelingen uit Oekraïne. De regio Midden- en West-Brabant verwacht volgende week 2000 opvangplekken beschikbaar te hebben. De regio’s Limburg-Noord en Zuid-Limburg hebben momenteel samen 2000 opvangplekken en voldoen daarmee aan het eerste doel.

In de provincie Friesland zijn momenteel bijna 600 opvangplekken in gebruik, minder dan de doelstelling. In de loop van deze week stijgt dat naar ongeveer 1500, verwacht de regio. In Friesland verblijven momenteel ongeveer 240 Oekraïense vluchtelingen. De regio Groningen heeft naar eigen zeggen “concreet zicht” op het halen van de 2000 opvangplekken. Die zijn nog niet allemaal beschikbaar, omdat de provincie nog ruimte over heeft. Momenteel worden er ongeveer 600 Oekraïners opgevangen.

Andere regio’s hebben niet voldaan aan het aantal opvangplekken dat de overheid heeft opgelegd. Zo telt Zaanstreek-Waterland bijna 900 opvangplekken, waarvan zo’n 200 in gebruik zijn. In Hollands Midden zijn iets meer dan 500 opvangplekken gerealiseerd, waarvan ongeveer 350 bezet zijn. De regio verwacht volgende week ruim 800 mensen op te kunnen vangen. Zeeland meldt niet hoeveel opvangplekken er beschikbaar zijn, maar zegt wel dat er momenteel bijna 200 Oekraïense vluchtelingen een plek hebben.