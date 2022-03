Utrecht vangt honderden asielzoekers Ter Apel op

De gemeente Utrecht gaat vanaf maandag tweehonderd extra tijdelijke crisisopvangplekken realiseren voor asielzoekers uit Ter Apel. Dat gebeurt na een dringend verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Burgemeester Sharon Dijksma noemt het “onacceptabel” dat het aanmeldcentrum in Ter Apel “overloopt van drukte”.

De plekken komen in het voormalige pand van Holland Casino nabij de Jaarbeurs. Het gaat om een periode van maximaal vier weken. Dat liet de burgemeester en tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht zondag weten. De opvangplekken zijn bedoeld voor vluchtelingen uit andere landen dan Oekraïne.

Afgesproken is dat de groep na vier weken weer vertrekt. Ondertussen zoekt het COA verder naar locaties voor de langere termijn. De druk op het asielzoekerscentrum Ter Apel loopt op door onder andere het al langere gebrek aan reguliere opvangplekken. “Op basis van de verwachte instroom en uitstroom is er per 1 april een tekort te verwachten van in totaal 1500 opvangplekken”, laat de burgemeester weten.

Het COA laat weten het fantastisch te vinden dat Utrecht de extra opvangplekken beschikbaar stelt. “Maar we kijken nog altijd uit naar de vergadering van het Veiligheidsberaad morgen. We hopen dat daar nog meer plekken beschikbaar komen”, aldus een woordvoerster van het COA. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s komen maandag bij elkaar om te praten over de opvang van vluchtelingen, niet alleen uit Oekraïne maar ook uit andere delen van de wereld.

VluchtelingenWerk Nederland, het Rode Kruis en UNICEF laten in een gezamenlijk reactie weten blij te zijn dat Utrecht verantwoordelijkheid neemt en hopen dat andere gemeentes het voorbeeld volgen. “Honderden vluchtelingen wachten nu in tenten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel op een bed in een opvanglocatie elders in het land. We roepen het Rijk, de veiligheidsregio’s en gemeenten op zo snel mogelijk extra asielopvangplekken te vinden en samen tot een structurele oplossing te komen”, aldus Marieke van Schaik, directeur Rode Kruis.

Het voormalige pand van het casino was al eerder in beeld als duurzame opvanglocatie voor 500 asielzoekers voor de duur van een half jaar tot een jaar. Om verschillende redenen (waaronder te hoge kosten en de brandveiligheid) heeft het COA toen ervan afgezien om het gebouw in te zetten voor vluchtelingen. Het is wel geschikt voor noodopvang, maar voor permanenter verblijf zijn er verbouwingen nodig.