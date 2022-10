Bij een explosie in Utrecht is in de nacht van woensdag op donderdag een 17-jarige jongen uit Almere gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie donderdag.

De explosie vond rond 01.10 uur plaats op de Tweede Westerparklaan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het is niet bekend wie de verdachten van de explosie zijn. Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.