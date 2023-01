NMM is zowel kidsproof als museumwinnaar van de provincie Utrecht

Het Nationaal Militair Museum (NMM) mag zich het komend jaar hét Kidsproof Museum 2023 van Utrecht noemen. De titel is gebaseerd op grondig onderzoek door maar liefst 6.000 Museuminspecteurs (kinderen tot en met 12 jaar). Het NMM kreeg een eindcijfer van 9.2.

De museuminspecteurs vinden het NMM vooral een museum over geschiedenis. Een museum waar niet alleen veel te zien is, maar waar je ook veel kunt doen. Enkele reacties van de museuminspecteurs: “Buiten kon je soldatenoefeningen doen zoals een tent opzetten”, “in een minijeep rijden vond ik erg leuk”, “er zijn aardige mensen die je van alles vertellen”.

Museum Kids Award

Museumkids is een initiatief van de Museumvereniging. De waardering van de museuminspecteurs maakt duidelijk wat ze van het museum en de activiteiten vonden. In Nederland zijn in 2023 55 Kidsproofmusea. Een museum mag zich kidsproof noemen als zij minstens 60 beoordelingen van minstens een 8 hebben gekregen.

Nationaal Militair Museum

Het NMM in Soesterberg is één van de vier Koninklijke Defensiemusea in Nederland. Gezamenlijk willen we bij een groot publiek het besef vergroten dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. We willen daarmee recht doen aan het aandeel van de krijgsmacht in onze nationale geschiedenis en aan haar rol in de bescherming van onze vrijheid en vrede. Meer informatie op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter.

Adverteren?

Geïnteresseerd in lokaal adverteren? Wij lichten graag de mogelijkheden toe! Neem contact op met Dolf Verschuren op [email protected] of bel naar 06-40253846.