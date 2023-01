Vuilnismannen en straatvegers in Utrecht gaan week lang staken

De stadsreiniging in de gemeente Utrecht gaat volgende week staken voor een betere cao. Dat meldt vakbond FNV. Het gaan onder meer om vuilnismannen, mensen die de grachten schoon houden en straatvegers. Zij leggen van 31 januari tot en met 6 februari het werk neer, aldus een woordvoerder.

Hoeveel mensen er precies mee gaan doen aan de staking, is nog niet bekend. Volgens de FNV is het niet uitgesloten dat in de komende weken meer gemeenten zich aansluiten bij de acties van de vakbond.

Utrecht is de vijfde gemeente waar actie wordt gevoerd. Voor het weekend kondigde de FNV al acties aan in Almere, Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. In die laatste drie gemeentes worden de acties ingevuld door werkonderbrekingen die maximaal drie uur duren, door medewerkers van de stadsreiniging, maar ook door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en kantoormedewerkers.

In Almere wordt ook gestaakt, door de stadsreiniging. Daar kwamen volgens de zegsman dinsdag zo’n honderd tot 150 mensen op af. Die staking zou volgens de bond onder meer impact hebben op het ophalen van huisafval en het legen van ondergrondse containers.

De sector waarop de cao voor gemeenteambtenaren van toepassing is telt ruim 187.000 werknemers. De FNV stelde medio november een ultimatum nadat het cao-overleg met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) op niets was uitgelopen. Zo boden de gemeenten een loonsverhoging van 5 procent op 1 februari en nog eens 3 procent per 1 april 2024. De FNV wil daarentegen een loonsverhoging van 12 procent voor één jaar. Ook eist de vakbond automatische prijscompensatie in de cao voor 2024.