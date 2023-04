Grote brand bij kantoorpand Leidsche Rijn. Rookoverlast op de A2

Op woensdagmiddag is er een brand uitgebroken in een kantoorgebouw aan de Groenewoudsedijk in Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat het gaat om een uitslaande brand, waarbij vier bluswagens en een redvoertuig ter plaatse zijn om het vuur te bestrijden. Door de brand is er een grote rookpluim ontstaan die over de A2 trekt.

Rijkswaterstaat heeft daarom twee rijstroken afgesloten en doseert het verkeer door de Leidsche Rijntunnel. Verkeer vanuit Amsterdam moet rekening houden met een vertraging van ongeveer een uur richting Utrecht.

Het vuur brak rond 15:30 uur uit bij het voormalige Informatiecentrum Leidsche Rijn. Op dat moment waren er veertien mensen in het pand aanwezig, maar zij hebben zichzelf allemaal in veiligheid kunnen brengen en er zijn geen gewonden gevallen. Op beelden is te zien dat de vlammen onder de dakrand uitkomen en dat de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen pand. De VRU meldt dat het gebouw een metalen dak heeft, waardoor het van buitenaf geblust moet worden.

Op dit moment is nog niet bekend wat de precieze functie van het gebouw is, maar het terrein bevat onder andere een gemaal van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een woordvoerder van het waterschap meldt echter dat het niet om een van hun panden gaat en dat het gemaal niet in gevaar is. Wel bevond zich het Informatiecentrum Mobilion in het gebouw dat informatie verstrekte over de start van de bouw van Leidsche Rijn. Op sociale media betreuren bewoners het eventueel verloren gaan van een planmaquette van de Vinexwijk, ontworpen door architect Riek Bakker.

De VRU adviseert omwonenden die last hebben van de rook om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatiesystemen uit te schakelen. Weggebruikers die last hebben van de rook op de A2 wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en hun snelheid te minderen.