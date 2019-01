WomenTalkTech is gasthoofdredacteur van vrouw.nieuws.nl

De redactie heeft ons, Jessika Lynch en Maartje Blijleven, gevraagd als gasthoofdredacteur van vrouw.nieuws.nl voor de maand januari. Die kans grijpen we natuurlijk met beide handen aan! Jessika is sprekercoach en TEDx organisator, Maartje is keynotespreker en community expert. Samen runnen ze WomenTalkTech.org.

WomenTalkTech is opgericht vanuit het idee om meer vrouwen in de technologie en innovatie branche op het podium te krijgen. We hopen zo meer zichtbaarheid te geven aan vrouwen die in de digitale innovatie en technologie branche werken met als doel representatievere rolmodellen en een aantrekkingskracht op jonge meisjes die overwegen ook een innovatief beroep te kiezen. Als onze kinderen van school komen, is er immers een grote kans dat ze een beroep krijgen dat nu nog niet bestaat en dat die technologie gerelateerd zal zijn.

In de WomenTalkTech community delen we sprekersopdrachten, geven we tips en tricks en supporten we elkaar. En dat doen we deze maand ook op vrouw.nieuws.nl. Je leest hier de hele maand tips en tricks die handig zijn als je zelf ook graag wilt spreken. Daarnaast delen we persoonlijke verhalen (niet alleen successen maar ook de learnings) en zetten we een aantal vrouwen in de spotlight. We hopen je daarom veel te zien deze maand.