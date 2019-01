Goede voornemens 2019: hoort daar vaker en beter spreken bij?

Nieuw jaar, nieuwe voornemens. Velen van ons denken in januari aan een jaar met meer bewegen, vaker vegetarisch eten en minder alcohol drinken. Maar heb je ook aan vaker spreken in het openbaar als goede voornemen gedacht?

De maand januari spreken wij, als gasthoofdredacteuren, over het thema ‘spreken’, en over hoe en waarom je je carrière een grote boost kan geven door middel van spreken in het openbaar. Het is zeker de moeite waard om deze communicatie tool als belangrijk punt op je to-do lijst voor 2019 te zetten. Maar dit onderwerp roept bij veel vrouwen ook weerstand op. Toch raden we je aan om hierin te investeren.

Waarom spreken?

De komende weken delen we elke werkdag tips, tricks, ideeën, strategieën en verhalen over spreken. Maar we beginnen eerst, zoals altijd, met het waarom. Lees daarom eerst deze zes redenen waarom vaker spreken of zelfs beginnen met spreken op je goede voornemens lijst van 2019 zou moeten staan:

Zet jezelf neer als expert door zichtbaar te zijn. Hoe vaker je je publiekelijk uitspreekt, hoe vaker je wordt gezien als expert door de mensen om je heen. Daardoor word je vaker gevraagd om je kennis te delen en kom je in contact met meer mogelijkheden.

Laat je bedrijf groeien en/of krijg vaker promotie. Als je ondernemer bent, is spreken dé manier om meer klanten te krijgen en vaker via via opdrachten binnen te halen. Als je bij een bedrijf werkt, dan wordt er vaker aan jou gedacht als er promotie mogelijkheden zijn en kun je je doelen beter bereiken.

Wees een (thought) leider. Sterke spreek- en leiderschapsvaardigheden gaan hand-in-hand. Inspirerende en effectieve leiders beschikken over de capaciteiten om je ideeën goed over te kunnen brengen en andere mensen te overtuigen.

Je krijgt meer helderheid in je eigen gedachten en je kunt straks in zijn algemeenheid beter communiceren. Je zult vaker merken dat je weet waar je het over hebt. Doordat je je kernboodschappen zorgvuldig hebt geformuleerd voor je speech (wat je zelf of samen met een coach kunt doen), word je ook steeds duidelijker in je dagelijkse communicatie.

Je helpt andere mensen, binnen en buiten je bedrijf en je industrie, door je expertise te delen. Het is hierboven al duidelijk gemaakt dat spreken in het openbaar jou helpt. Mocht je nog niet overtuigd zijn, denk dan aan anderen. Het delen van je kennis geef anderen meer inzicht op jouw vakgebied en je helpt ze daarbij met hun eigen ontwikkeling.

En als laatste: we hebben gewoon meer vrouwelijke stemmen nodig in de meeste branches! Kijk naar de sprekerslijst bij vrijwel ieder evenement. Meestal zie je vooral mannelijke gezichten. Er werken genoeg vrouwen bij bedrijven en er zijn genoeg vrouwen met innovatieve, interessante en vaak zeer leuke ideeën over hoe iets beter kan. Het is tijd dat we deze stemmen vaker een podium geven.

Maar ja, net zoals andere goede voornemens, het blijft toch een uitdaging. Daarom delen we deze maand zoveel mogelijk informatie over spreken in het openbaar, zodat deze belangrijke goede voornemen niet alleen hoog op je lijst staat, maar dat je er ook aan kunt werken. Uiteraard op een manier die bij jou past.

Geschreven door Jessika Lynch van WomenTalkTech. Samen met Maartje Blijleven is zij gasthoofdredacteur in de maand januari.