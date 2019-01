Hoe word je binnen een jaar betaald keynote spreker? Deel 1

“Het is onmogelijk om een ​​keynote spreker te zijn op internationale evenementen als je niet voor een internationaal, groot bedrijf werkt”, zo werd mij verteld. Het probleem: ik was net begonnen als ondernemer en nog niet bekend bij evenement organisatoren als spreker. Maar ik wilde wel graag spreken op internationale evenementen om mijn passie te delen over de kracht van online communities. Wat zijn je eerste stappen om ‘thought leader’ te zijn in je vak?

Ik vroeg mijn community om hulp. Mijn netwerk op LinkedIn, ex-collega’s, vrienden, potentiële zakelijke partners. Hun advies: zichtbaarder zijn, dan weten mensen wat je doet. Dus begon ik ongeveer een jaar geleden met het delen van mijn verhalen, presentaties, interviews, etc. via social media.

Ja, het maakte me ook onzeker. Wilden mensen echt weten wat ik aan het doen was? Was het interessant genoeg? Toch zette ik door. Nu een jaar later is de situatie 180 graden gedraaid. Ik word regelmatig gevraagd als keynote spreker en daar ook voor betaald. Zeg zelfs ‘nee’ tegen evenementen. En ik zit sinds kort bij The Next Speaker, een agentschap dat mijn management doet. Allemaal kansen die komen uit mijn directe en indirecte netwerk, mijn community.

Graag deel ik mijn learnings met je:

Laat je niet tegenhouden door de mening van anderen en doe wat je het liefste doet.

Door vaker in het openbaar te spreken kom je snel en vaak in contact met interessante (en veel onverwachte) opportunities, klanten, en nieuwe mensen.

Spreken kan eng lijken en dat kan het ook zeker zijn, maar het wordt elke keer makkelijker.

Wees duidelijk over wat je doet, je doel en vraag je community om hulp.

Help anderen ook door kansen te delen.

Een fantastisch netwerk dat je kansen gunt, is natuurlijk fantastisch. Maar met alleen kansen kom je er niet. Je moet ook investeren in een goede presentatie. En investeren in ervaring, door eerst regelmatig gratis te spreken, voordat je voldoende ervaring hebt om als betaald spreker te werken.

Terugkijkend was dit een jaar vol hoogtepunten, maar er waren ook absoluut dieptepunten. Een rollercoaster. Volgende week vertel ik wat er gruwelijk misging tijdens de keynote speech die mijn doorbraak moest zijn. Wat heb ik daarvan geleerd en hoe ben ik daar uiteindelijk sterker uit gekomen? Stay tuned.

Geschreven door Maartje Blijleven van WomenTalkTech. Samen met Jessika Lynch is zij gasthoofdredacteur in de maand januari.