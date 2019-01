Sinds tien jaar zorgt oprichter Tessa Sterkenburg van The Next Speaker ervoor dat sprekers hun kennis op het gebied van technologie en innovatie vanaf een podium kunnen delen. Ze doet het agentschap voor zowel mannen als vrouwen, alhoewel het aantal vrouwen meer zou mogen zijn. “Sinds afgelopen jaar melden zich steeds meer vrouwen als spreker. Steeds meer conferentie organisatoren realiseren zich dat er te weinig vrouwen op het podium staan en worden hier ook op aangesproken.”

Tessa was net vertrokken bij het toenmalige Elsevier Science, toen ze in eerste instantie van plan was om een startup te beginnen. “Die is geflopt, zoals zoveel startups. Ik zat in die tijd met meer succesvolle technologie startups op kantoor en zij werden regelmatig gevraagd om een presentatie te geven. Er was veel vraag naar hun kennis over ondernemen en technologie. Omdat dat vaak geregeld werd, heb ik toen aangeboden om de organisatie rondom hun lezingen over te nemen. Daar is toen dit bedrijf uit voortgekomen.”

“Ik regel alles voor de sprekers”

Inmiddels vallen honderd sprekers onder The Next Speaker en heeft Tessa gemiddeld driehonderd opdrachten per jaar, met een piek in november. “In die maand vinden er veel conferenties plaats. Ik regel alles voor de sprekers. Ik zoek uit of een bepaalde opdracht bij ze past, dat alle informatie duidelijk is, ik doe de onderhandeling over de prijs en ik houd de afspraken bij. Ik ken mijn sprekers goed, dus ik weet precies of een bepaalde opdracht bij ze past.”

Soms wordt Tessa benaderd of ze nog een technologie spreker in de aanbieding heeft. “Mensen weten dat mijn sprekers experts zijn op het gebied van technologisch ondernemerschap en innovatie. Vroeger was negentig procent van mijn sprekers man, inmiddels zijn er meer vrouwen. Mijn sprekerslijst zou uiteindelijk fifty fifty mogen zijn.”

“Te veel mensen hebben een angst voor technologie”

Tessa kan heel blij worden als ze een nieuwe innovatie ziet. “Ik denk dat technologische innovaties ons de afgelopen honderd jaar veel goeds hebben gebracht. Ik vind wel dat meer mensen een technologische basiskennis mogen hebben. Er is veel onwetendheid. Een van mijn sprekers heeft net een boek over de basis van digitale technologie uitgebracht en samen met hem ga ik workshops organiseren. Te veel mensen hebben een angst voor technologie en willen er niets mee te maken hebben. Dat vind ik eng. Het boek en de workshops geven op een simpele manier antwoorden op vragen over bijvoorbeeld digitale technologie.”

Wat zou je graag willen? “Dat er meer vrouwelijke sprekers op mijn lijst komen te staan. Er zijn vrouwen die in tech werken die echt een podium verdienen. Ik vind het een lastige situatie. Misschien dat vrouwen het moeilijker vinden om ‘ja’ te zeggen, terwijl ze wel een goed verhaal hebben. Ik heb het gevoel dat mannen makkelijker op het podium springen. Vrouwen stellen andere prioriteiten. Het zou ook kunnen dat vrouwen het lastig vinden om zichtbaar te zijn. Ik hoop dat we in de toekomst in een diverse samenleving leven waarbij de wereld op alle vlakken door zowel mannen als vrouwen bestuurd wordt.”

