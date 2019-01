Droom podium: hoe word je een TEDx spreker? Deel 2

Heb jij een ‘idea worth spreading’ om te delen? Vorige week schreef ik over hoe TEDx werkt en wat je moet weten om een TEDx spreker te zijn. Deze week ga ik vertellen over het soort ideeën dat waarschijnlijk wordt geboekt voor TED, plus mijn ‘talk-filter’ om te evalueren of jij de volgende TEDx-spreker bent.

Wat zoeken TEDx-curators (programmamakers)?

Hoewel elke programma-curator op zoek is naar verschillende soorten sprekers en verhalen is één ding duidelijk: waar ze niet naar op zoek zijn. Alle gesprekken die als commercieel of verkooppraatje kunnen worden beschouwd, kunnen een organisator zijn of haar licentie kosten. Over innovatie in duurzaam voedsel praten als je bij een onderzoeksbureau werkt? Geen probleem. Praten over het nieuwe sociale mediaplatform waar je voor werkt en hoeveel gebruikers ervan houden? Waarschijnlijk niet geschikt voor TEDx.

Curators zoeken naar nieuwe en /of innovatieve ideeën. TEDx staat bekend om persoonlijke verhalen, maar doorgaans zoeken TEDx-curatoren naar gesprekken die worden bijgestaan door persoonlijke verhalen, maar concreter van aard. Komt je TEDx idee in ruimere zin overeen met Technologie, Entertainment en / of Design? En heb je daarover iets nieuws te delen, zoals een nieuwe technologie, een nieuwe manier van omgaan met mensen, een ervaring die iets nieuws heeft onthuld, enz.? Dan is het waarschijnlijk geschikt voor TEDx.

Indien je niet weet of je talk helemaal overeenkomt met deze drie onderwerpen kun je mijn talk-filter gebruiken. Deze stuur ik aan klanten die willen zien of hun idee bij een TEDx past. Hier zijn zes vragen om jezelf te stellen of je het volgende idea worth spreading hebt:

1. Is dit een nieuw idee?

2. Waarom NU? Wat maakt nu, hier, de tijd en plaats om dit verhaal te vertellen?

3. Bestaat hier een centraal idee? Met andere woorden, jij kan enthousiast zijn om jouw verhaal te delen op een TEDx-podium. Maar verder dan het verhaal: is er een overkoepelend idee dat, als het wordt verspreid, ertoe zal leiden dat mensen zich anders gaan voelen of gedragen?

4. Is je talk geschikt voor een breed publiek? TEDx-publieken zijn algemene doelgroepen, dus hebben vaak geen industrie of discipline gemeen. Ze zijn vaak nieuwsgierig en geïnteresseerd in andere gebieden, maar hun uitgebreide kennis is dus beperkt.

5. Kan ik dit bewijzen? Je idee hoeft niet altijd wetenschappelijk te worden bewezen, maar je moet wel kunnen aantonen dat het werkt. Dat kan door of verschillende theorieën samen te brengen, parallelle / relevante gegevens toe te passen of solide, concrete voorbeelden te geven.

6. Is dit MIJN verhaal, een verhaal dat uniek is en alleen door mij verteld kan worden? Ben ik de beste persoon om dit gesprek te houden? Kan ik de verhalen, ideeën en / of ervaringen van de gedeelde voorbeelden ‘bezitten’? Als dat laatste niet het geval is, overweeg dan om een TEDx-gesprek te herzien. Dit kan voor andere conferenties werken.

Stel, je mag op het podium staan: waar zou jouw TED-talk over gaan? Ik zou graag je mening horen in de reacties of via sociale media!

Dit artikel is geschreven door sprekerscoach Jessika Lynch van WomanTalkTech. Deze maand is zij, samen met Maartje Blijleven, hoofdredacteur van Vrouw Nieuws.