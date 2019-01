Storytelling: zo schrijf je een inspirerende presentatie

Deze week bij Vrouw Nieuws duiken Maartje Blijleven en ik wat dieper in op het onderwerp content, gerelateerd aan ons thema voor januari: spreken op een podium. Maandag heeft Maartje tips gedeeld over het maken en gebruiken van online communities, gisteren hebben we deel twee van ‘Droom podium: Hoe word je een TED-x spreker?‘ gepubliceerd en vrijdag hebben we een speciale gast in de spotlight die verantwoordelijk is voor het programmeren van de content voor evenementen in heel Europa.

Vandaag hebben we het over de content van je presentatie en hoe je ervoor zorgt dat je publiek het interessant en boeiend vindt wat jij te vertellen hebt. Maar hier is een geheim! Dit framework is niet alleen perfect voor het maken van presentaties, maar ook voor het schrijven van blogs, medium.com artikelen of elk type thought leadership-content waarbij je jouw ideeën deelt.

Framework

Begin met het einde in gedachte. Waarover wil je dat je publiek anders gaat denken of iets anders gaat doen nadat ze jouw presentatie hebben gehoord? Overweeg om dit het centrale thema of argument te maken. Dat betekent dat je één ‘core message’ of argument gebruikt. Zet dit in een statement om te gebruiken als leidraad. Ken je publiek goed en begrijp wat je gemeen hebt. Weet je nog op de middelbare school bij wiskunde toen je de kleinste gemene deler in breuken moest vinden, voordat je ze samen kon optellen? Datzelfde concept is ook hier van toepassing. Voordat je iets belangrijks communiceert met een groep is het belangrijk dat je weet wat jullie verbindt en gebruik dit als basis, zowel in het begin als door je presentatie heen. Begin met een sterk verhaal. Het begin van je presentatie is meestal het moment dat je de meeste aandacht van je publiek hebt. Gebruik dit en raak dit niet kwijt. Begin persoonlijk of met een verhaal. Persoonlijk betekent niet (noodzakelijkerwijs) wat je grootmoeder je vroeger vertelde toen je klein was. Maar het kan te maken hebben met hoe je tot dit onderwerp bent gekomen, een artikel dat je hebt gelezen, hoe je in de stad wandelde en iets observeerde – het kan van alles zijn. Een goed begeleidend verhaal voelt alsof je het zelf kunt vertellen (op deze manier blijf je authentiek en trouw aan jezelf) én het is relevant voor je centrale punt. Je betrekt je publiek op een natuurlijke manier, zoals je normaal zou doen als je één op één met een kopje thee zou praten. Verduidelijk waarom je publiek hier iets te winnen heeft. Uit je verhaal: hoe kun je verbinding maken met hun verhaal? Begrijp de pijnpunten van je publiek: hun uitdagingen en hun doelen, en overweeg om uit te leggen hoe jouw core message hierop betrekking heeft. Dit kan direct of subtiel worden gecommuniceerd, maar maak het relevant. Bouw de kern van je presentatie uit met een aantal duidelijke, relevante voorbeelden die allemaal teruggaan naar je centrale boodschap. Kijk terug naar het eerste punt, je einde in gedachte. Ondersteunt elk punt dit? Overweeg om metaforen te gebruiken om je boodschap uit te leggen. Deze zijn met name handig om zeer technische onderwerpen uit te leggen of om problemen of de reikwijdte van dingen te beschrijven. Het bedenken van een goede metafoor heeft meestal betrekking op het vinden waar een soortgelijk gevoel kan worden opgeroepen. Over erosie en klimaatverandering spreken? Misschien een metafoor gebruiken met betrekking tot je huis en het doen van je dagelijkse taken, terwijl beetje bij beetje kleine stukjes van je dak afvallen tot er gaten beginnen te verschijnen. Blijf terugvallen op je metafoor en gebruik deze om een verhaal te weven. Stel jezelf de vraag: wat is iets waar dit me aan herinnert en waar het publiek zich mee kan identificeren? Breng alles bij elkaar in je conclusie. Overweeg om hier terug te gaan naar je verhaal en/of metafoor om je toespraak te voltooien. Zorg ervoor dat je teruggaat naar punt 1: jouw ‘einde in gedachte’. Heb je je ene centrale boodschap gecommuniceerd? Tot slot: overweeg iets groters en ambitieuzer in je conclusie. Denk aan het onderliggende ‘waarom’ van je hele presentatie. Heb je net dertig minuten gesproken over productiviteitstools en apps? Breng het terug naar de reden waarom we allemaal productiever willen zijn: meer tijd hebben, meer kunnen doen, doelen bereiken, enz.

Dit artikel is geschreven door sprekerscoach Jessika Lynch van WomenTalkTech, Zij is deze maand, samen met Maartje Blijleven, hoofdredacteur van Vrouw Nieuws.